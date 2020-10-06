SON DAKİKA
BAKAN ZİYA SELÇUK YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KURALLARINI AÇIKLIYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Ekim 2020 11:20

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken toplumsal bağışıklık açıklaması

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhan, DSÖ'nün corona virüsün dünyada her 10 kişiden birine bulaştığına yönelik açıklamasını yorumladı, "Toplumsal bağışıklığa düşündüğümüzden daha yakın olabiliriz" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken toplumsal bağışıklık açıklaması
A+ A-

Resmi verilere göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 35 milyonun üzerinde. Ancak uzmanlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden de bu yönde bir açıklama yapıldı. DSÖ Acil Programlar Direktörü Mike Ryan dünyada her 10 kişiden birinin virüse yakalanmış olabileceğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bunun kötü bir durum olmadığını belirtti.

Ceyhan, "Dünya’da saptanan vakaların en az 10 katı kadar virus pozitif kişi var dediğim zaman, bazan kötü bir şeyden bahsettiğim sanılıyor" dedi.

DSÖ'nün saptanan vakaların 20 katı kadar enfekte olduğunu hesapladığının altını çizen Ceyhan, "Oysa bu vakalar belirtisiz veya hafif seyrettiği için, aslında sayı ne kadar yüksekse, toplumsal bağışıklığa o kadar yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

virüs , tedbir , salgın , maske , normalleşme , pandemi , ölümcül virüs , coronavirüs , koronavirüs , corona , korona , sosyal mesafe , covid , kovid , kovid-19 , covid-19 , mehmet ceyhan , prof. dr. mehmet ceyhan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM