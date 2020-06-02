Prof. Dr. Ceylan'dan ''maske takmak zorunlu olmalı'' çıkışı

Maske takmanın kesinlikle zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin de önemine dikkat çekti. Ceyhan, "İkisi birden bozuksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, NTV'de yeni normalleşme sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte özellikle maskenin zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "Maske takmayanlar için yaptırım olması lazım. Bazı illerde İl Pandemi Kurulları'nın önerileri ve idarecilerin kararları doğrultusunda bu yönde karar alındı. Bunun genelleştirilmesi lazım" dedi.

"SOSYAL MESAFE YOKSA MASKENİN ÖNEMİ 10 KAT ARTAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin olmaması durumunda maskenin öneminin 10 kat daha artacağını belirterek, "Maske kullanılmıyorsa ve sosyal mesafe de yoksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" ifadelerini kullandı.