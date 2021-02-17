Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

EŞİNİN İLK İFADESİ

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cüceloğlu için Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Çok sayıda kitabı bulunan Cüceloğlu, öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş insanlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"