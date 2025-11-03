Prof. Dr. Ercan 4.9'luk deprem sonrası uyardı: ''Sındırgı bir an önce taşınmalı''

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'luk depremin ardından kritik bir uyarıda bulundu. 6.1'lik depremin ardından en büyük artçı sarsıntının yaşandığını vurgulayan Ercan, Sındırgı ilçesinin eski bataklık olan alandan taşınması gerektiğini belirtti.

27 Ekim'de 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre, Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok ilde hissedildi.

Ahmet Ercan'dan kritik uyarılar

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir" diyen Ercan, "Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur" ifadesini kullandı.

"Sındırgı bir an önce bataklık alandan taşınmalı"

Ercan sözlerine şöyle devam etti:

"Ne var ki 5,1 depremi Sındırgı’daki yapı hasarlarını artırmıştır. Çünkü Sındırgı‘nın kurulduğu Balıkesir yolu ile Akhisar yolu eski bir sazlık Kovalık bataklık ile göl yatağıdır. Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir. Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır. Kırık güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Olabilecek daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük bir hasar olabilir. Sındırgı‘nın bir an önce eski bataklık alanından alınıp TOKİ konutlarının olduğu Güneydoğu‘daki alana kaydırılması ivedilikle gereklidir.

"Önemle uyarıyorum"

İki depremle yer GD yönünde yaklaşık 33 km kırılmıştır. Eğer bu kırılma tek depremle olsaydı M6,4-M6,7 arası olurdu ki bu durumda Sındırgı’nın belki %30-40’ı yıkılırdı. Önemle uyarıyorum."