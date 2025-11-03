  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Ercan 4.9'luk deprem sonrası uyardı: ''İlçe bir an önce taşınmalı''

Prof. Dr. Ercan 4.9'luk deprem sonrası uyardı: ''Sındırgı bir an önce taşınmalı''

Prof. Dr. Ercan 4.9'luk deprem sonrası uyardı: ''Sındırgı bir an önce taşınmalı''
Güncelleme:

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'luk depremin ardından kritik bir uyarıda bulundu. 6.1'lik depremin ardından en büyük artçı sarsıntının yaşandığını vurgulayan Ercan, Sındırgı ilçesinin eski bataklık olan alandan taşınması gerektiğini belirtti.

27 Ekim'de 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD verilerine göre, Sındırgı'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok ilde hissedildi. 

Ahmet Ercan'dan kritik uyarılar

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Bu deprem 27 Ekim 2025 günü 6,1 büyüklüğünde olan depremin beklenen en büyük artçı depremidir" diyen Ercan, "Düzgün gidişe göre yörede bundan daha büyük bir artçı deprem beklemek şaşırtıcı olur" ifadesini kullandı.

"Sındırgı bir an önce bataklık alandan taşınmalı"

Ercan sözlerine şöyle devam etti: 

"Ne var ki 5,1 depremi Sındırgı’daki yapı hasarlarını artırmıştır. Çünkü Sındırgı‘nın kurulduğu Balıkesir yolu ile Akhisar yolu eski bir sazlık Kovalık bataklık ile göl yatağıdır. Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir. Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır. Kırık güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Olabilecek daha büyük bir depremde Sındırgı çok daha büyük bir hasar olabilir. Sındırgı‘nın bir an önce eski bataklık alanından alınıp TOKİ konutlarının olduğu Güneydoğu‘daki alana kaydırılması ivedilikle gereklidir.

"Önemle uyarıyorum"

İki depremle yer GD yönünde yaklaşık 33 km kırılmıştır. Eğer bu kırılma tek depremle olsaydı M6,4-M6,7 arası olurdu ki bu durumda Sındırgı’nın belki %30-40’ı yıkılırdı. Önemle uyarıyorum."

Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildiBalıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildiGüncel
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı''Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı''Güncel
Bitmek bilmeyen depremlerin nedeni belli oldu: ''Aktifleşmemiş faylar aktifleşiyor''Bitmek bilmeyen depremlerin nedeni belli oldu: ''Aktifleşmemiş faylar aktifleşiyor''Güncel
Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir'den hayati uyarı: ''Bu binalar boşaltılmalı''Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir'den hayati uyarı: ''Bu binalar boşaltılmalı''Haber

 

text-ad
Etiketler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan balıkesir sındırgı deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Ünlü ekonomistten altını olanlara ve almak isteyenlere kritik uyarı Ünlü ekonomistten altını olanlara ve almak isteyenlere kritik uyarı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı