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  3. 23 Nisan 2020 16:51

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan tartışma yaratacak aşı paylaşımı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki paylaşımı olay yarattı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan tartışma yaratacak aşı paylaşımı
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, daha önce koronavirüs tedavisindeki çalışmalarının sonucu hakkında 23 Nisan'ı işaret etmişti. Ovalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
 
Koronavirüs tedavisi için 'Dornaz Alfa' ilacına ilişkin açıklamalarıyla eleştirilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tedaviye ilişkin aşı çalışmaları için 23 Nisan tarihine dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı eleştirilere yanıt verdiProf. Dr. Ercüment Ovalı eleştirilere yanıt verdi

 

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Ovalı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19'a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde." ifadelerini kullandı.

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