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  3. 19 Mayıs 2020 09:58

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama: 1. basamak testlerini geçtik!

Koronavirüse karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı "Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere" dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama: 1. basamak testlerini geçtik!
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Ovalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin, yerden yere vurun, 50 günde bu kadar yapabildik."

 

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