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Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti

Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erol Manisalı, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde 82 yaşında yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erol Manisalı, 25 yıldır Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları da kaleme alıyordu ve son yazısı 18 Ekim 2022 tarihinde yayımlanmıştı.

Manisalı, 2009 yılında Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Prof. Dr. Manisalı, bu konularda araştırmalara ve kitaplara imza attı.

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