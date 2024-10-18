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Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti
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Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.

Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Keyman, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı.

Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.

Etiketler Fuat Keyman prof. dr. Fuat Keyman
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