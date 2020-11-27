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  3. 27 Kasım 2020 12:48

Prof. Dr. Görür'den deprem sonrası önemli uyarı

Malatya'da meydana gelen deprem sonrası Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bölgede 'stres transferi' yaşandığına dikkat çekerek uyarı yaptı.

Prof. Dr. Görür'den deprem sonrası önemli uyarı
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Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Çelikhan merkezli 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmesinde "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı." uyarısı yaptı.

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