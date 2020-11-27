Prof. Dr. Görür'den deprem sonrası önemli uyarı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Çelikhan merkezli 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmesinde "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı." uyarısı yaptı.

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