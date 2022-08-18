Prof. Dr. Haluk Özener Bakırköy Kent Konseyi'nin konuğu olacak

1999 depreminin 23'üncü yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bakırköy Kent Konseyi Bakkent Akademi'nin organize ettiği 17 Ağustos Depremi ve Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz ( Sağlıksız Bina Tedirgin Yaşam ) programına konuk olacak.

Bakırköy Kent Konseyi Bakkent Akademi'nin organize ettiği 17 Ağustos Depremi ve Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz ( Sağlıksız Bina Tedirgin Yaşam ) adlı programda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'i konuk edecek. 1999 yılındaki büyük depremin 23'üncü yıl dönümünde Işık Kaleli Şahin tarafından sunulacak olan program 20 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Tarık Akan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.