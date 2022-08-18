  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Haluk Özener Bakırköy Kent Konseyi'nin konuğu olacak

Prof. Dr. Haluk Özener Bakırköy Kent Konseyi'nin konuğu olacak

Prof. Dr. Haluk Özener Bakırköy Kent Konseyi'nin konuğu olacak

1999 depreminin 23'üncü yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bakırköy Kent Konseyi Bakkent Akademi'nin organize ettiği 17 Ağustos Depremi ve Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz ( Sağlıksız Bina Tedirgin Yaşam ) programına konuk olacak.

Bakırköy Kent Konseyi Bakkent Akademi'nin organize ettiği 17 Ağustos Depremi ve Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz ( Sağlıksız Bina Tedirgin Yaşam ) adlı programda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'i konuk edecek.

1999 yılındaki büyük depremin 23'üncü yıl dönümünde Işık Kaleli Şahin tarafından sunulacak olan program 20 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Tarık Akan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. 

 

Etiketler Bakırköy Kent Konseyi Bakkent Akademi Bakırköy Kent Konseyi Bakkent Akademi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bomba iddia: Asgari ücrete üçüncü zam geliyor
Adana'da lastik deposu alev alev yandı! Yaralılar var
Enflasyon eğitimi de vurdu: Okul ihaleleri iptal edildi
Erkeklerin yaşam süresiyle ilgili ezber bozan araştırma
Otomobilini internette satışa çıkardılar! İlan sahibini arayınca bir şok daha yaşadı
Can çekişen Marmara Denizi'nden sevindiren görüntüler
Motorine zam, benzine indirim
Merkez Bankası faiz indirdi
Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu
Melih Gökçek'ten pes dedirten paylaşım! Apar topar sildi, suçu danışmana attı