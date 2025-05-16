Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı

"Deprem olmaz" denilen Konya'da dün meydana gelen ve Ankara'ya kadar pek çok ilimizde hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin yarattığı tedirginlik sürerken deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Türkiye'nin sessiz tehlikesi" dediği bölgeyi işaret ederek 7 büyüklüğündeki olası depremler için uyardı...

Dün Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve Ankara'ya kadar hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den endişelendiren bir açıklama geldi. Depremin Tuz Gölü Fayı’nın en kuzeybatı segmentinde meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu fayın uzun süredir büyük bir deprem üretmediğini hatırlatarak "200 kilometre uzunluğundaki bu fay geçmişte 7 büyüklüğüne varan depremler üretmiş olabilir. Bu nedenle bölgenin sürekli izlenmesi büyük önem taşıyor" dedi. Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası AFAD'ın son depremler listesi İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...