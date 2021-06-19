Prof. Dr. Haydar Baş’ın oğlu nişanlandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) camiası nişan merasiminde biraraya geldi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Haydar Baş’ın oğlu Ahmet Hamza Baş, BTP İzmir teşkilatı yönetiminde bulunan işadamı Adem Öztürk’ün kızı Fatıma Öztürk ile nişanlandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen nişan törenine BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş onur konuğu olarak katıldı.

Kuran-ı Kerim ile başlayan nişan töreni Prof. Dr. Haydar Baş ile oğlu Ahmet Hamza Baş’ın resimlerinden oluşan sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Salonda duygusal anların yaşanmasına neden olan sinevizyonun ardından nişan yüzükleri takıldı.

Genç çiftin kurdelesini kesen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Türkiye'nin dört bir yanından bizleri şereflendiren kıymetli kardeşlerimiz hoş geldiniz, hepiniz şeref verdiniz. Hayırlı bir işin içindeyiz. Allah tamamına erdirsin. Sözlerimi babamın duasıyla bitirmek isterim; Allah bu iki kardeşimize 2 cihanda mutluluk nasip etsin. Vatana, millete, devlete ve dine hadim ve hadime evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin.” Dedi.