Prof. Dr. İlber Ortaylı kaza geçirdi
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Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içerisinde bulunduğu araç trafik kazası yaptı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada içerisinde Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bulunduğu bir araç bir başka araçla çarpıştı.
Dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken yaralanmada olmadı.
Kazada yaralanma ya da can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar olduğu öğrenildi.
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