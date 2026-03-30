Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sürpriz karar

Önceki hafta yaşamını yitiren Türk tarihçiliğinin ve entelektüel dünyasının dev çınarı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fikir dünyası gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmesi için dikkat çeken bir karar alındı.

Türkiye'nin kültür-sanat ve tarih hafızası olarak bilinen ve 13 Mart'ta 2026'da aramızdan ayrılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fikir dünyası gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, usta tarihçinin sosyal medya hesaplarının aktif kalacağı ve dijital bir arşiv niteliğinde paylaşımların süreceği duyuruldu.

Fatih Camii Haziresi’ne defnedilen Ortaylı'nın resmi hesaplarından yapılan duyuruyla Ortaylı'nın kitaplarından, programlarından ve notlarından derlenen kıymetli bilgiler paylaşılmaya devam edeceği; böylelikle de tarih bilinci ve kültürel perspektifi, aktif kalan bu kanallar üzerinden genç kuşaklara ulaştırılacağı ilan edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek

Açıklamada ayrıca Ortaylı’nın dijital mirasının korunacağına vurgu yapıldı:

"Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."

 

Bu Haberleri Kaçırma...

MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu İstanbul'da tüyler ürperten görüntüler! Sosyal medyada korku salan psikopat tutuklandı İstanbul'da tüyler ürperten görüntüler! Sosyal medyada korku salan psikopat tutuklandı Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı İstanbul'un Teksas'ında yol verme kavgası cinayetle bitti! İstanbul'un Teksas'ında yol verme kavgası cinayetle bitti! Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma Trump'tan İran için merak uyandıran açıklama: ''Büyük bir gün...'' Trump'tan İran için merak uyandıran açıklama: ''Büyük bir gün...''
Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış! İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış! İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi ''Türkiye savaşa girecek'' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi! ''Türkiye savaşa girecek'' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi! Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı Ehliyet sınavında şoke eden olay: Baba-oğul ortalığı birbirine kattı! Ehliyet sınavında şoke eden olay: Baba-oğul ortalığı birbirine kattı! Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!