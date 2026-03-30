Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sürpriz karar

Önceki hafta yaşamını yitiren Türk tarihçiliğinin ve entelektüel dünyasının dev çınarı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fikir dünyası gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmesi için dikkat çeken bir karar alındı.

Türkiye'nin kültür-sanat ve tarih hafızası olarak bilinen ve 13 Mart'ta 2026'da aramızdan ayrılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fikir dünyası gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, usta tarihçinin sosyal medya hesaplarının aktif kalacağı ve dijital bir arşiv niteliğinde paylaşımların süreceği duyuruldu.

Fatih Camii Haziresi’ne defnedilen Ortaylı'nın resmi hesaplarından yapılan duyuruyla Ortaylı'nın kitaplarından, programlarından ve notlarından derlenen kıymetli bilgiler paylaşılmaya devam edeceği; böylelikle de tarih bilinci ve kültürel perspektifi, aktif kalan bu kanallar üzerinden genç kuşaklara ulaştırılacağı ilan edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek

Açıklamada ayrıca Ortaylı’nın dijital mirasının korunacağına vurgu yapıldı:

"Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."