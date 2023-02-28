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Prof. Dr. İlhan Tekeli, Habertürk canlı yayınında koltuktan düştü

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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk olan şehir plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, canlı yayında koltuktan düştü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 il ile ilgili gerçekleştirilen yayında talihsiz bir kaza yaşandı.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katılan ve ağır yıkıma uğrayan 11 ilin yeniden nasıl ayağa kalkacağını değerlendiren şehir plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, canlı yayın sırasında koltuktan düştü.

Etiketler ilhan tekeli habertürk koltuktan düştü
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