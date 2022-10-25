Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti.

Dereboğazı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cerrahoğlu, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cerrahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cerrahoğlu, yarın öğle vakti Hendek Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İSMAİL CERRAHOĞLU KİMDİR?

Hendek’te 1929 yılında doğan İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968'de doçent, 1975'te profesör oldu.

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.

Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."