  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mayıs 2020 07:44

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''6 hafta sonra...''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir programda, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi. Ciddi hatalar yapılmaması halinde vakaların hızla azalacağını belirten Ceyhan, "6 hafta sonra yeni vaka sayısı 100'e inebilir" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması ve arada dalgalanmaların büyük olmaması halinde 6 hafta içinde vaka sayısının 100'e inebileceğini söyledi.

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

Şu andaki bu azalma böyle devam ederse, 5 binlerden binlere kadar inen süre kadar kısa sürmesini beklemiyoruz. Çünkü belirtisiz insanların vakaya neden olduğu bir döneme gireceğiz. Onları bulmak hastaları bulmak kadar kolay olmayacak. Öyle olduğu için yavaş yavaş azalacak. Bu şekilde devam eder ve arada dalgalanmalar büyük olmazsa 6 hafta civarında vaka sayısı 100'e iner.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan , Mehmet Ceyhan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM