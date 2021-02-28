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  3. 28 Şubat 2021 21:45

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisinin Korona virüs Bilim Kurulu üyesi olmadığını belirterek, “Trollerin kuyruğuna basıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya trollerine açtı ağzını yumdu gözünü,

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin Korona virüs Bilim Kurulu üyesi olmadığını bir kez daha vurguladı.

Prof. Ceyhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Trollerin kuyruğuna basıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben ne devlette görevliyim, ne de Korona virüs Bilim Kurulu üyesiyim. Bir üniversite öğretim üyesiyim. Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın. Oralara yazmaya cesaretiniz yoksa susun. Çünkü buraya yazdığınız olumsuz mesajlar ben görmeden sekreterim tarafından siliniyor."

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