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  3. 29 Mart 2020 14:36

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Hastalığın pik yapması an meselesi

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınında çok kritik bir döneme girildiğini, hastalığın en üst seviyeye ulaşmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Hastalığın pik yapması an meselesi
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Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi ve 7 bini aşkın vatandaşımız virüsle enfekte oldu. Vaka sayısı gün geçtikçe artarken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ceyhan, salgının en üst seviyeye çıkması an meselesi derken; önümüzdeki 5 günün hayati derecede önem taşıdığını belirtti. Ceyhan ayrıca alınan tedbirlerin artırılmasının gerekliliğinden bahsetti.

"HASTALIĞIN 'PİK' YAPMASI AN MESELESİ"
Ceyhan "Çok kritik bir dönemdeyiz. Hastalığın 'pik' noktası yani en üst seviyeye ulaşması an meselesi. Bu nedenle önümüzdeki 5 gün hayli önemli. Hastalığı kontrol etmek için tedbirleri daha sıkı almazsak bu noktadan sonra virüsün yayılmasının kontrol edilebilmesi daha güç hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

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mehmet ceyhan , enfeksiyon hastalıkları
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