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  3. 26 Ağustos 2020 18:56

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgın kontrolden çıktı!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda çünkü aşağı yukarı 10 gündür iyileşen vaka sayısı sürekli yeni vaka sayısının altında seyrediyor” açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgın kontrolden çıktı!
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Habertürk canlı yayınında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgını konusunda kontrolün kaybedildiğini söyledi. Ceyhan, “Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

"GERÇEK HASTA SAYISI DAHA DA YÜKSEKTİR"
Açıklanan günlük veriler içerisinde en az ilgisini çekenin günlük vaka sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, “Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye’de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır” dedi.

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kontrol , salgın , korona , koronavirüs
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