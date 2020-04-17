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  3. 17 Nisan 2020 17:46

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayısı az olan 47 şehre dikkat çekti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında 47 şehrin vaka sayısının 100'ün altında olduğunu belirterek ''Yarın İstanbul azalınca rakamlar düşecek. Ama bu şehirlerin tamamı potansiyel bir vaka artış odağı olabilir'' dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayısı az olan 47 şehre dikkat çekti
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını konusunda küçük illeri işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

"47 ŞEHRİMİZ VAKA ARTIŞ ODAĞI OLABİLİR"
Gazeteci Murat Çelik'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmek, vaka sayısını daha da azaltacağını belirten Ceyhan, "Ancak, Anadolu'ya bakıyorum ben… 47 şehrin vaka sayısı 100'ün altında… Bu tablo, şunu düşündürüyor insana… Yarın İstanbul azalınca rakamlar düşecek. Ama bu şehirlerin tamamı potansiyel bir vaka artış odağı olabilir" şeklinde konuştu.

"ESAS ORALARA DİKKAT ETMEK LAZIM"
"İstanbul kısa süre içerisinde azalacaktır. Çünkü çok vaka görüldü, bağışıklık belli ölçüde oluştu ve tedbirler de sıkı uygulanıyor" diyen Ceyhan, konuşmasına şöyle devam etti: "Ama o küçük şehirlerde, tedbirler büyükşehirler kadar sıkı olmamasına, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen vaka sayısı çok az. Yarın eğer oralarda bulaş hızlanırsa, henüz bir bağışıklık da gelişmemiş olduğundan vakalar bir anda artabilir. Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi."

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