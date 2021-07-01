Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılamasında bugün başlayan 3. doz uygulamasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 3. doz aşılamanın önce 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 3. doz aşılama bugün başladı.



"HİÇBİR BİLİMSEL AÇIKLAMASI YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları ifade etti:

"İki doz Sinovac olanlar 3. dozu BioNTech olması lazım. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararının hiçbir bilimsel açıklaması yok. Bilimsel verilerden vazgeçtim artık mantıki bir izahı da yok. Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz.

İki doz BioNTech olan birine siz diyorsunuz ki 3. dozu istediğiniz aşıdan olabilirsiniz. Bir defa iki doz BioNTech yaptırmış birine 3. doz gerektiği henüz bilimsel bir çalışmayla önerilmedi ki zaten. Sadece üretici tarafından 12 ay içinde 'gerekebilir' denmişti."

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ŞENER: 3. DOZ AŞI ANTİKOR YANITINI YENİDEN UYARMAK İÇİN GEREKLİ

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.



Hem Türkiye hem de dünyada salgının devam ettiğini belirten Şener, "Aslında bağışıklığı 2 doz aşıyla sağlıyoruz. 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar etkili ve uzun süreli düştüğünü biliyoruz." dedi.

Şener, dünya genelinde Delta varyantı görülmeye başlandığı için Türkiye'de de yaygınlaşma potansiyeline bağlı olarak yüksek antikor seviyelerinin oluşmasının önem taşıdığını bildirdi.

Türkiye'de sağlık sistemi ve çalışanların fedakarlığı sayesinde Kovid-19'dan ölüm oranlarının dünya ortalamasının gerisinde seyrettiğini dile getiren Şener, 3. doz seçeneği sunan ilk ülkelerden biri olduklarına işaret etti.

Prof. Dr. Şener, salgının kontrol altına alınmasında sürü bağışıklığının sağlanması için aşılanma oranının yüzde 60'a ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AÇIKLAMASI

Bakan Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında şunları ifade etmişti:

"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (bugünden) itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."