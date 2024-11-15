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Prof. Dr. Naci Görü'den 4,7'lik deprem için dikkat çeken açıklama: ''Bölgede bir fay hattı yok''

Prof. Dr. Naci Görü'den 4,7'lik deprem için dikkat çeken açıklama: ''Bölgede bir fay hattı yok''
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Prof. Dr. Naci Görür, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7'lik deprem sonrası "Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02 sıralarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi.

Paniğe neden olan deprem sonrası, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"

Etiketler prof. dr. naci görür deprem rize fay hattı
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