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Prof. Dr. Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler için Türkiye'yi depremlerden 1,5 yıl önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de en yakın deprem riskine sahip bölgelerini açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki en yakın deprem riski olan bölgelere ilişkin NTV'ye konuştu.

Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi.

Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, 7 üzerinde deprem üretebileceğini söyledi.

Bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da dikkat çeken Naci Görür, "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.

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