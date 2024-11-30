Prof. Dr. Naci Görür ''7 ve üzeri deprem olabilir'' demişti, deprem sonrası tekrar uyardı

Antalya açıklarında meydana gelen ve AFAD'ın 4,8, Kandilli'nin ise 5,2 olarak açıkladığı deprem Prof. Dr. Naci Görür'ün "7 ve üzeri deprem üretebilir" uyarısını akıllara getirdi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem oldu. Kandilli deprem büyüklüğünü 5,2 AFAD’sa 4,8 olarak duyurdu.

Depremden sonra akıllara Görür’ün bir hafta önce yaptığı uyarı geldi. Görür 24 Kasım’da Antalya’da şunları demişti.

* Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya’nın, arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı.

* Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz.

Antalya’daki depremden sonra Görür X hesabından şunu paylaştı: “Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun.”

“Anlamak bu kadar zor mu” diye sitem eden Görür şöyle devam etti: “Ben hangi konuşmayı yapsam, hangi kente gitsem o yeri az ve çok tehdit eden deprem kaynaklarından bahsediyor ve ergeç bu kaynak harekete geçerse o kent zarar görür diyorum. Gittiğim yerlerde illa deprem olacak, şu zamanda olacak demiyorum, çünkü bilmiyoruz. Deprem beklediğimiz yerleri de açıklıyoruz. Ama şunu diyorum; madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afete dirençli hale getirelim, onu talep edelim.”