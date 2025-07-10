Prof. Dr. Naci Görür aynı bölgedeki deprem riski için 2'nci kez uyardı: ''Bölge geriliyor!''
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Önceki yıl yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden aylar önce bölge için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde peş peşe depremlerin yaşandığı Ege Denizi'ni işaret ederek "Ege geriliyor" uyarısını yaptı.
Ege Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'den "dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor" uyarısı geldi.
Ege Denizi'nde 01.54'te 4.6 büyüklüğünde, 11 kilometre derinliğindeki sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."
Hatırlanacağı gibi Prof. Dr. Naci Görür önceki gün Muğla'nın Datça açıklarında saat 20.46'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor" demişti.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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