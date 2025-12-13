Prof. Dr. Naci Görür beklenen büyük İstanbul depremi için hayati uyarı

  1. Anasayfa
ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ın İstanbul'da beklenen olası büyük bir depremle ilgili analizini yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, İstanbul’u bekleyen olası büyük depremle ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Nisan ayında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hatırlatıldığı analizde, mevcut sismik hareketliliğin sürmesi halinde büyük bir kırılmanın Marmara Denizi’nin güneyinde yaşanabileceğine işaret edildi.

Gazeteye konuşan University College London’dan sismolog Stephen Hicks, İstanbul’un deprem açısından son derece hassas bir noktada bulunduğunu vurgulayarak, “İstanbul adeta nişan alınmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Dikkat çeken bu analizin ardından ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, Marmara Denizi’nde tarih boyunca çok sayıda büyük depremin meydana geldiğini hatırlattı. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde depremlerin yaşandığını vurgulayan Görür, asıl meselenin bu gerçekle yüzleşmek olduğunu ifade etti.

Görür paylaşımında şunları yazdı:

Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet dönminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini “deprem dirençli”yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir

 

