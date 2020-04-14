Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası duyulan sesin nedenini açıkladı !

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, AFAD'ın büyüklüğünü 3.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.1 olarak ölçtüğü Karadeniz'de meydana gelen deprem sonrası duyulan seslerle ilgili, "Bu sesler deprem odağından çıkan sismik dalgaların arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıktı" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz açıklarında meydana gelen depremle ilgili, "Kanal İstanbul açıklarında, Karadeniz’in içinde bugün 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tüm Karadeniz Bölgesi, hem batı hem de doğu Pontidler, Türkiye'nin en az deprem aktivitesi olan bölgelerimizden biridir. Deprem öncesi ve sırasında duyulan uğultu ve sesler deprem odağından çıkan sismik dalgaların arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıktı" diye yazdı.

Depremde deniz içindeki bindirmeli fay hatlarının etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bu faylar Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı Pontidleri (Batı Karadeniz Bölgesi-kara) Karadeniz'e itmesi sonucu gelişmişlerdir. Bu deprem belki işte böyle bir bindirme fayının etkisiyle olmuştur" dedi.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz: Olağan dışı bir durum yok



İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, bütün depremlerde böyle sesler çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem dediğiniz şey, yer altında büyük bir kaya kütlesinin kırılması ve ortaya ciddi bir enerjinin saçılmasıdır. Dün akşam olan deprem 3.6 ya da 3.8 büyüklüğünde farklı değerler veriliyor. Sonuçta aşağı yukarı 5 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer. 5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. Özellikle bu deprem dalgası odaktan çıktıktan sonra, bulunduğumuz yere kadar saçılıyor. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor. Dün akşam sessizlik olması da sesin fazlaca duyulmasına da neden oldu ama olağan bir durum. Bunda olağan dışı bir durum yok. Her depremde bu tarz bir ses çıkar, deprem odağına yakınsanız bu sesi duyarsınız. Depremlerde iki tür dalga yayılır. İlk çıkan dalga, hızlıdır ve sesi hissederiz. Uzaklık arttıkça da sallantıyı hissederiz."

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "3.8'lik bir deprem daha büyük bir depremi tetiklemez. İkincisi bizim İstanbul depremini beklediğimiz yer Marmara denizi. Karadeniz'in içerisinde beklenen yıkıcı deprem yaratacak büyük bir fay yok." dedi.

Ne Olmuştu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak geçmişti.

AFAD'ın verilerine göre 02.56'da gerçekleşen deprem, Karadeniz'de İstanbul-Arnavutköy açıklarında ve yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, depremin hissedildiğine dair paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul'da depremden önce duyulan uğultuyla ilgili dikkat çeken açıklama