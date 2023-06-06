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Prof. Dr. Naci Görür harita paylaşarak uyardı: Burada deprem yoğunluğu daha fazla

Prof. Dr. Naci Görür harita paylaşarak uyardı: Burada deprem yoğunluğu daha fazla
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dün saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

“BURADA DEPREM YOĞUNLUĞU GÖRECE DAHA FAZLA”

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Aslanbeyçiftliği-Göksun’da 4,5 deprem oldu. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı'nın kesişme noktasına yakın ama Savrun üzerinde. Daha önce de belirtmiştik. Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla. Sevgiyle..."

 

Etiketler naci görür deprem
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