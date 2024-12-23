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Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı

Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından uyardı
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Marmara Denizi'nde Cumartesi ve Pazar günü peş peşe meydana gelen 2 depremi işaret eden Prof. Dr. Naci Görür "Marmara Denizi'nde Kumburgaz fayında deprem bekliyoruz" dedi.

Meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamalar ile kamuoyunu bilgilendiren Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Görür, 4 büyüklüğünden küçük depremleri değerlendirmediklerini belirtti.

Görür'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyur. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stes biriktiriyor ve zaman zama küçük depremler de oluşturuyor. Sevgiyle"

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Etiketler marmara deprem marmara denizi kumburgaz fayı prof. dr. naci görür naci görür
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