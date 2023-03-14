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Prof. Dr. Naci Görür ''suçluları'' buldu

Prof. Dr. Naci Görür ''suçluları'' buldu
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11 ilimizi yerle bir edip, 48 binden fazla canı yitirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremler için bundan 2 yıl önce Türkiye'yi uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyoruz dedi.

Görür, "Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz.” ifadelerini kullandı.

Görür'ün açıklamaları şu şekilde:

“Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyoruz: Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz.”

 

Etiketler prof. dr. naci görür naci görür suçlu deprem açıklama
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