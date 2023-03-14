Prof. Dr. Naci Görür ''suçluları'' buldu
11 ilimizi yerle bir edip, 48 binden fazla canı yitirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremler için bundan 2 yıl önce Türkiye'yi uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz" dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyoruz dedi.
Görür, "Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz.” ifadelerini kullandı.
Görür'ün açıklamaları şu şekilde:
“Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyoruz: Bu depremin geleceği biliniyordu arkadaşlar! Hepimiz suçluyuz.”
Bu depremde herkes ölen on binlerce insanın en azından manevi sorumluluğundan kaçınmaya çalışıyor. Lütfen bunu yapmayın, trajikomik duruma düşüyorız: BU DEPREMİN GELECEĞİ BİLİNİYORDU ARKADAŞLAR! Hepimiz suçluyuz.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 13, 2023
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