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Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
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Türkiye'nin önde gelen iki bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Ege Denizi’inde dün akşam Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Midilli açıklarında gerçekleşen depremin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Foça-Midilli-Karaburun üçgenine dikkat çekerek bölge için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Deprem uzmanı, 7 büyüklüğündeki depremin İzmir, Çeşme ve Foça’yı etkileyeceğini söyledi. Ercan, "Yaklaşık 6 büyüklüğünde bir etki yaratır ama yıkıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanının sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Midilli‘de olan M5.2'lik deprem küçük büyüklüktedir. Çok önceden beri soyledigim gibi Foça Midilli Karaburun üçgeni her zaman için deprem üretmeye yatkın bir bölgedir bu bölge her zaman için M7.0'lık bir depreme gebedir. M5.2 arkasından ileride ne zaman olacağını bilmediğimiz daha büyük bir deprem olacak İzmir Çeşme Foça dolayı etkileyecektir. Böyle bir depremin İzmir’e etkisi yaklaşık 6 büyüklüğünde bir deprem olmuş gibi etkisi olur, ancak yıkmaz."

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna dikkat çekerek, bölgenin ciddi stres biriktirdiği konusunda uyardı. Görür, Edremit Körfezi’nde gerçekleşen depremin 1944 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle aynı fay zonu üzerinde olduğunu belirtti.

 

 

Etiketler prof. dr. naci görür Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan prof. dr. ahmet ercan deprem Çanakkale
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