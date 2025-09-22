Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli deprem fırtınası aralıksız devam ederken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den peşpeşe kritik uyarılar geldi.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası aralıksız devam ediyor.

Her gün orta şiddette bir depremin yaşandığı bölgede endişeler artarken Türkiye'nin önde gelen 2 deprem uzmanı Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "Bu Türkiye'nin ayıbıdır''

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gece yarısı meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklçamada bölgedeki gerginliğin sürdüğünü belirterek, "Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür: "Başlangıçta normaldi ama..."

Prof. Dr. Naci Görür de bölgedeki deprem fırtınası için "Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...