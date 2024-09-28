  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür ''zemin sıvılaşmasına dikkat'' diyerek bir ilimizi uyardı

Prof. Dr. Naci Görür ''zemin sıvılaşmasına dikkat'' diyerek bir ilimizi uyardı

Prof. Dr. Naci Görür ''zemin sıvılaşmasına dikkat'' diyerek bir ilimizi uyardı
Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta medyana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canı yitirmemize yol açan asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi büyük depremler için uyaran Prof. Dr. Naci Görür bu sefer de "zemin sıvılaşması var" diyerek bir ilimizi daha uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün, Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi olan deprem konusunda adım atılması için çabaları sürüyor. Bu zamana kadar birçok ile giden ve riskler hakkında önemli konferanslar veren Görür bu sefer Kütahya'daydı. Kentin zemininin sıvılaştığının altını çizen Görür, bölgede 6 ila 7 arasındaki büyüklüklere sahip depremlerin sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda.

 "BÜYÜK DEPREMLER ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları​ bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Tarihte Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip depremler yaşanmış. Genellikle 6 ile 7 büyüklüğünde depremler bölgede sık görülüyor.

Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor."

 ZEMİN SIVILAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler prof. dr. naci görür naci görür deprem zemin sıvılaşması yıkıcı deprem büyük deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasak olmasına rağmen Suriyelilerin Türkiye'de nasıl arazi ve konut aldığı ortaya çıktı Yasak olmasına rağmen Suriyelilerin Türkiye'de nasıl arazi ve konut aldığı ortaya çıktı Netflix Türkiye ekim programı belli oldu Netflix Türkiye ekim programı belli oldu Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı Türkiye'nin ormanları turizme açılıyor Türkiye'nin ormanları turizme açılıyor ''Şehit Kokusu'' ticareti pes dedirtti, Bakanlık cezayı kesti ''Şehit Kokusu'' ticareti pes dedirtti, Bakanlık cezayı kesti Kredi faizleri düşüyor diye zam yapanlara ceza yağdı Kredi faizleri düşüyor diye zam yapanlara ceza yağdı Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Cübbeli yine kendini aştı: ''Platonik aşıklar şehit olur'' Cübbeli yine kendini aştı: ''Platonik aşıklar şehit olur'' 18 günlük evli genç kadın evinde ölü bulundu 18 günlük evli genç kadın evinde ölü bulundu
Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var Murat Övüç'ten şantaj iddiası: ''Oğlumun uygunsuz fotoğraflarını çektiler'' Murat Övüç'ten şantaj iddiası: ''Oğlumun uygunsuz fotoğraflarını çektiler'' İsrail ordusu açıkladı: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu açıkladı: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu Atatürk büstünü balta ile kıran zanlı yakalandı Atatürk büstünü balta ile kıran zanlı yakalandı Hafta sonunun keyfini çıkarın: Sağanak yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın: Sağanak yağışlar fena geliyor Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı