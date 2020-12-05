Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması

Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşları tedirgin eden depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin neden bu kadar şiddetli hissedildiğini açıkladı.

KIYIYA YAKIN OLDUĞU İÇİN ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

İsabetli deprem tahminleriyle bilinen Görür açıklamasında, "Antalya'da olan deprem Kıbrıs-Helen yayı ile ilgili olmalıdır. Deprem dalma-batma zonunun Anadolu levhası üzerinde ve görece kıyıya yakın bir yerde olduğu için şiddetli hissedilmiş olabilir" dedi.