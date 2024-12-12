Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası Marmara uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, ''Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir'' ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde saat 14.34'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, bu depremin Marmara'da kırılması beklenen fayı etkileyeceğini belirtti. "MARMARA’DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİ AZ ÇOK ETKİLEYECEKTİR" Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle." Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyile pic.twitter.com/WwCVugQ6jC — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 12, 2024 Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildiGüncel