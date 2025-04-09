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Prof. Dr. Naci Görür'den Gümüşhane depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Gümüşhane depremi açıklaması
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de bu sabah meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendi.

AFAD'ın verilerine göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,09 kilometre olarak ölçülürken, panik yaratan deprem çevre illerde de hissedildi. 

Prof. Dr. Naci Görür korkutan depremin ardından sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu. 

Depremin Kuzey Anadolu Fayt Hattı'nın Erzincan segmentinde meydana geldiğini belirten Görür, "Arkadaşlar, KAF’'ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sığ bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle'' ifadelerini kullandı. 

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Etiketler naci görür deprem gümüşhane
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