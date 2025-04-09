Prof. Dr. Naci Görür'den Gümüşhane depremi açıklaması
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de bu sabah meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendi.
AFAD'ın verilerine göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,09 kilometre olarak ölçülürken, panik yaratan deprem çevre illerde de hissedildi.
Prof. Dr. Naci Görür korkutan depremin ardından sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu.
Depremin Kuzey Anadolu Fayt Hattı'nın Erzincan segmentinde meydana geldiğini belirten Görür, "Arkadaşlar, KAF’'ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sığ bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle'' ifadelerini kullandı.
Arkadaslar, KAF’in Erzincan segmentine bagli, kisa bir fayin uzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri onemli. Gecmis olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/S5pi7w2oFj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 9, 2025
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol