  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı
Güncelleme:

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen depremlerin ardından ''Bölge geriliyor'' uyarısında bulundu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Ayvacık ilçesinin 13.45 kilometre açığında saat 10.12’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede saat 10.17'de de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

NACİ GÖRÜR: BÖLGE GERİLİYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından  Çanakkale'deki depremleri değerlendirdi. Görür şu ifadeleri kullandı: 

"Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun."

Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremlerMersin ve Çanakkale'de peş peşe depremlerGüncel
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı: ''İncil'de de geçiyor''Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı: ''İncil'de de geçiyor''Güncel

 

 

text-ad
Etiketler naci görür Çanakkale deprem ege denizi AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama