Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen depremlerin ardından ''Bölge geriliyor'' uyarısında bulundu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Ayvacık ilçesinin 13.45 kilometre açığında saat 10.12’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede saat 10.17'de de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

NACİ GÖRÜR: BÖLGE GERİLİYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki depremleri değerlendirdi. Görür şu ifadeleri kullandı:

"Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun."