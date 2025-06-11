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Prof. Dr. Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: Adres vererek uyardı

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni deprem uyarısı: Adres vererek uyardı
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Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür son günlerde Kütahya'da merkezüssü Simav olan 4 ve 4'ün üzerindeki peş peşe depremleri yorumlarken kritik bir uyarıda bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bölgedeki endişeleri artırırken, ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir uyarı geldi.

Son günlerde peş peşe depremlerin meydana geldiği Kütahya'daki depremler işaret eden Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya  onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır"

 

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Etiketler prof. dr. naci görür naci görür deprem Kütahya simav
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