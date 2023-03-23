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  3. Ünlü yer bilimci 3 ilimiz için uyardı: ''Depreme hazır olun!''

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 3 ilimiz için deprem uyarısı

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 3 ilimiz için deprem uyarısı
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Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan 3 ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı yaparak "Depreme daima hazır olmalı" dedi.

Jeolog, Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Çorum, Amasya ve Merzifon'a dikkat çekti. Tüysüz, daha önce bu bölgedeki depremleri hatırlatarak depreme hazır olunmalı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tüysüz şunları yazdı: 

"Kuzey Anadolu Fayı Niksar’da iki kola ayrılır. Güneydeki kol 1939 Erzincan depreminin kırılan en batı ucunu oluşturur. Niksar’dan Taşova Kargı ve Tosya’ya uzanan ana kol 1942 ve 1943 depremleri ile kırılmıştır.

Niksar’dan batıya doğru uzanan bir başka fay kolu ise Esençay, Suluova güneyi, Hamamözü, Merzifon ve Laçin’den geçer. Merzifon ovasından Sıklık boğazına ve Çorum’a uzanan faylar da varsa da bunlar MTA haritasında pek aktif olmayan sınıfa konulmuşlardır.

Ancak bu faylar üzerinde zaman zaman küçük veya orta büyüklükte depremler olmaktadır. Emre vd (2020) Esençay fayının 3700 yıldır deprem üretmediğini 6.8 ile 7.3 arası deprem üretme potansiyeli olduğunu belirmektedirler. Bu tür çok geniş aralıklarla deprem üreten faylarda gelecekteki deprem zamanı olasılığını belirlemek çok zordur. 

 

Etiketler Prof. Dr. Okan Tüysüz deprem 3 il kuzey anadolu fayı niksar erzincan taşova kargı tosya Çorum Amasya Merzifon
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