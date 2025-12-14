  1. Anasayfa
  Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!''

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!''

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!''
Güncelleme:

Dünyaca ünlü yayın organı Science'ta "büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" uyarısıyla yayınlanan ve İstanbul'da beklenen olası büyük bir depreme yönelik analizi yorumlayan Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik bir uyarı geldi.

Science dergisinde yayımlanan ve "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadelerinin yer aldığı çalışmaya ilişkin Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

2011, 2012 ve 2019 yıllarında meydana gelen depremler ile nisan ayında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının birlikte değerlendirildiğini, bu hareketliliğin İstanbul’da 7,0 ve üzeri büyüklükte bir deprem riskini artırabileceği vurgulandı. Bilim insanları, depremlerin zamanının öngörülemeyeceğini ancak riskin sürdüğünü belirtti. Çalışmada 6.0 üzerindeki büyüklükte İstanbul'da meydana gelecek bir depremin ciddi hasara yol açabileceği uyarısı verildi.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise yapılan çalışmayı inceledi.

Ünlü profesör Tüysüz, konuyla ilgili İstanbul'da 23 Nisan'da meydana 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük İstanbul depremini öne çekmiş olabileceğini öne sürdü. Bu 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçıların doğuya doğru ilerlediğini kaydeden Tüysüz, bu hareketliliğin Adalar ve Avcılar açıklarındaki kilitli faylar üzerinde stres yarattığını belirtti.

Tüysüz, sosyal medyada yapılan “Marmara’da deprem olmayacak” yönündeki paylaşımların bilimsel karşılığı olmadığını söyledi. Marmara’da son büyük depremin 1766 yılında yaşandığını hatırlatan Tüysüz, artçıların doğuya ilerlemesinin bu bölgede yeniden stres biriktiğine işaret ettiğini kaydetti.

İstanbul’un büyük bir depreme mutlaka hazırlanması gerektiğini söyleyen Prof Dr. Okan Tüysüz, kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin bina bulunduğunu belirterek kentsel dönüşümün tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Tüysüz, toplumun deprem öncesi ve sonrası için bilinçlendirilmesi ve düzenli tatbikatların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Marmara Denizi’ne kıyısı olan bölgelerin daha şiddetli sarsıntı yaşayabileceğini belirterek, özellikle eski dere yatakları ve zemin yapısı zayıf alanlarda yapı kalitesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Tüysüz, Marmara Denizi’ne kıyısı olan bölgelerin daha şiddetli sarsıntı yaşayabileceğini belirterek, özellikle eski dere yatakları ve zemin yapısı zayıf alanlarda yapı kalitesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

 

