Prof. Dr. Orhan Şen'den çöl tozu uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye gelen çöl tozlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları;

Çöl tozu, Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü’nden rüzgarla yerden kalkıp, atmosferin üst tabakalarına çıkabilen kum taneleridir. Bunlar zamanla Avrupa ya da bize alçak ve yüksek basıncın hareketiyle, 'jet stream' denilen kuvvetli akımlarla geliyorlar.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, 40-50 MİKROGRAM ÜSTÜ ZARARLI HALE GELİYOR DİYOR"

Önce Afrika'dan Orta Avrupa, İtalya üzerine gitti bu tozlar. Oradan da bize doğru geliyor, geldi esasında Trakya civarında. Tekirdağ-Edirne tarafında şu anda toz var. Bunun miktarı önemli. Bu kum taneciklerinin içinde demir bileşenleri var.

Yerdeki toz kalkması ile Afrika ve Arabistan’dan gelen kum içerik olarak biraz farklı. Bunların ne kadarı zararlı? Dünya Sağlık Örgütü'nün koymuş olduğu değere göre 40-50 mikrogramdan yukarısı zararlı hale geliyor... Ama bu gelen toza baktığınızda ise Edirne ve Tekirdağ bölgesinde dün 22 mikrogram seviyesindeydi.

"SAĞLIK AÇISINDAN TEDBİR ALMAK GEREKİR"

İstanbul’da hiç yoktu dün. Bugün İstanbul’a gelecek ama miktarı çok düşük. 10 mikrogram civarında gelecek, yarın da gidiyor. Yarın alçak basınç sistemi geliyor, yağış gelecek. Yarın yok. Bunun başka bir yolu daha var. Arabistan üzerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geleni var ki, pazartesi ve salı günü Mardin civarında biraz bu değeri aşabilir. 50-60 mikrogram üzerine çıkabilir. O zaman sağlık açısından tedbir almak gerekir. Ama zaten maske ile dolaşıyoruz. İstanbul’da sağlık açısından bir tehlikesi olmayacak.

"NEFES YOLUYLA ALABİLİYORUZ"

Nefes yoluyla alabiliyoruz bunları. Bunun da miktarı az, İstanbul’da birim olarak 9. Mardin’de pazartesi-salı günü belki biraz fazla olabilir. Güneydoğu Anadolu'da Mersin-Adana civarlarında 15-18 civarına çıkabilir ama 50’yi geçmiyor.

Geçen Ankara Sincan’da gördüğümüz yerdeki toprağın kurumasından dolayıydı. Onunla bu ayrı.

"İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Pazar günü zaten kuzey bölgelerimizde, Marmara dahil, 3 günlük bir yağış gözüküyor. Bu gece de olabilir. Sıcaklıklar da 6-7 derece kuzey bölgelerinde düşecek. Bu yağmur şeklinde olacak. İÇ kesimlerinde ise kar yağışı görülebilir. Orada 8-9 derece sıcaklık düşecek.