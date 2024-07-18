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Prof. Dr. Orhan Şen'den o günü işaret ederek uyarıda bulundu

Prof. Dr. Orhan Şen'den o günü işaret ederek uyarıda bulundu
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İstanbul'da bunaltıcı sıcaklık ve yüzde 100'e varan nem oranı nedeniyle Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada önemli bir uyarıda bulundu.

İstanbul'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. AKOM'dan yapılan açıklamada sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyretmesinin beklendiği bildirildi.  Öte yandan  İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen'den o günü işaret ederek uyarıda bulundu - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Etiketler Prof. Dr. Orhan Şen uyarı nem
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