  Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı

İstanbul depremi için korkutan senaryolara karşı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan bir açıklama geldi. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının neden 7’den büyük deprem üretmeyeceğini bilimsel verilerle anlatan Bektaş, "sismik fren" ve "fay sürünmesi" (creep) mekanizmalarına dikkat çekti.

Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili tartışmalar sürerken, Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin jeolojik yapısının büyük bir yıkımı engelleyebilecek "doğal bir frene" sahip olduğunu ileri sürdü. Bektaş, Marmara’daki enerji birikiminin tek bir kolda hapsolmadığını, aksine kollar arasında paylaştırıldığını savunuyor.

"Sismik Fren" Mekanizması Nasıl Çalışıyor?

Prof. Dr. Osman Bektaş’a göre, Marmara Denizi içindeki fay kolları enerjiyi tek bir merkezde toplamak yerine paylaştırıyor. Bu durum, gerilimi parçalayarak 7 ve üzeri büyüklükteki deprem riskini sınırlayan sismik bir fren görevi görüyor. Bektaş, bu teorisini Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) hem kuzey hem de güney kolları için geçerli bir savunma hattı olarak tanımlıyor.

Fay Sürünmesi (Creep): Enerji Birikmiyor, Akıyor

Bektaş’ın "ikinci sigorta" olarak adlandırdığı mekanizma ise "Fault Creep" yani fayın sürünerek sessizce kayması. Fay hattının kilitlenip büyük bir enerji patlaması yaratmak yerine, sessizce kayarak enerjiyi tahliye ettiğini belirten ünlü jeolog, 1935 ve 1963 yıllarında yaşanan 6 üzeri depremleri bu "taksitli tahliyenin" kanıtı olarak gösteriyor.

Büyüklük 6.4 Olsa Bile Hissedilen 7 Olacak!

Deprem büyüklüğü (magnitüd) ile şiddet arasındaki farka dikkat çeken Bektaş, önemli bir uyarıda bulunuyor: "Marmara’da beklediğim deprem 6.4 civarındadır. Ancak İstanbul’un, özellikle Avcılar hattı gibi kötü zemin yapısına sahip bölgeleri, bu sarsıntıyı 7.0 şiddetinde hissedecektir."

Doğal Bariyer İstanbul'u Korur Mu?

Bektaş'a göre bu mekanik yapı, İstanbul için yıkıcılığı azaltan doğal bir bariyer oluşturuyor. Risk tamamen ortadan kalkmasa da, fayın enerjiyi parçalı şekilde boşaltması, beklenen "mega deprem" olasılığını bilimsel olarak zayıflatıyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

