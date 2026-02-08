  1. Anasayfa
Prof. Dr. Osman Bektaş ''senaryo netleşiyor'' deyip, 7 büyüklüğündeki yıkım için uyardı

Prof. Dr. Osman Bektaş ''senaryo netleşiyor'' deyip, 7 büyüklüğündeki yıkım için uyardı
Güncelleme:

Ünlü jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında beklenen olası büyük bir deprem için yeni tahminlerini açıklarken, depremin 6,2 veya 6,4 seviyesinde kalsa dahi yıkımın 7,,0 büyüklüğündeki bir depremin yaratacağı boyutta olabileceğini açıkladı.

Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, bu makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir makale kaleme almıştı. Bektaş, "Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum" diyerek tezini açıklamıştı.

Prof. Dr. Osman Bektaş yaptığı yeni açıklamada ise beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini belirterek depremin büyüklüğünüm 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini söyledi.

"Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş açıklamasında şu ifaderi kullandı:

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

