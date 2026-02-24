Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ''deprem üretmez'' denilen fay hattı için hayati uyarı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon ve çevresi için kritik uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bektaş, bölgedeki deprem riskinin yanı sıra uydu verileriyle (InSAR) kanıtlanmış olan "denize kayma" hareketine dikkat çekerek ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Doğu Karadeniz'in "deprem açısından güvenli liman" olduğu yönündeki yaygın inanış, bilimsel verilerle sarsılıyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki tektonik hareketliliğin sanılandan çok daha karmaşık ve riskli olduğunu açıkladı.

Özellikle Trabzon'un Akyazı, Gürbulak ve Uğurlu bölgelerinde yaşanan kütle hareketleri, uydu teknolojileriyle (InSAR) somut bir gerçekliğe dönüştü.

"Deprem Üretmez" Algısı Doğru Değil

Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde 3'ten büyük (M>3) depremlerin yaygın olduğunu belirten Bektaş, bu durumun yer kabuğunun gerilim altında olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. Bektaş'a göre asıl risk, sadece depremin büyüklüğü değil; dolgu alanları, gevşek zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük bir sarsıntıyı bile felakete dönüştürebilme potansiyeli.

2026 Depremi Kaymayı Tetikledi

Prof. Dr. Bektaş, özellikle 2026 yılında meydana gelen M3,8 büyüklüğündeki depremden sonra Akyazı ve tünel hattındaki kayma hızının arttığına dikkat çekti:

"Kütle kayma hızları 2024-2026 yılları arasında yıllık 25-40 mm civarındaydı. Ancak 2026'daki depremden sonra bu hız aylık 7 mm’ye yükseldi. Bu durum, yıllık kayma hızını 50 mm'nin üzerine çıkarma riski taşıyor."

ESA Uydu Verileriyle Kanıtlanmış Gerçek

Bektaş, InSAR (Uydu Radar İnterferometrisi) verilerinin arazideki basamaklı yapılarla %100 örtüştüğünü vurgulayarak, bu hareketin artık jeolojik bir gerçek olduğunu söyledi. Trabzon'un sırtlarının dev bloklar halinde denize kaydığına dair uyarılarını yineleyen Bektaş; yapı dayanımı, zemin kalitesi ve bilimsel planlamanın hayati önem taşıdığını belirtti.