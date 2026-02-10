Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul'un deprem riski için dikkat çeken iddia

Ünlü jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında beklenen olası büyük depremin 6,2 veya 6,4 büyüklüğünde olacağını belirterek depremin en çok tehdit ettiği ilçeyi ve risk altındaki binaları açıkladı.

Jeoloji profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, bu makaledeki hesaplamalara ve varılan sonuçlara itiraz eden bir makale kaleme almıştı.

Bektaş, "Kumburgaz çukuru altında 6 metre büyüklüğünde bir deformasyon varsa bu İzmit'teki 7.4 büyüklüğünden daha da büyük bir deprem demektir. Ben burada 6 metrelik bir deformasyonun birikemeyeceğini, fayın bu deformasyonu harcadığını söylüyorum" diyerek tezini açıklamıştı.

Prof. Dr. Osman Bektaş yaptığı yeni açıklamada ise beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini belirterek depremin büyüklüğünüm 6.2 ya da 6.4 seviyesinde olsa dahi özellikle Avcılar hattındaki basen etkisi ve zemin büyütmesi ile dalgaların şiddetinin 7 seviyesine çıkabileceğini söyledi.

"Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş açıklamasında şu ifaderi kullandı:

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."

Prof. Dr. Osman Bektaş bugün de bir açıklama yaparak riskin eski ve zayıf binalarda olduğunu belirtti.

Marmara'da olası depremin büyüklüğünün 6.2 ila 6.4 arasında olacağını ifade eden Bektaş, Marmara baseni nedeniyle bunun İstanbul'da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini ancak 1766 yılındaki deprem kadar yıkım beklenmeyeceğini ifade etti.

Bektaş, asıl riskin de eski ve zayıf binalar olduğunu kaydetti:

"MARMARA'DA

Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır.

Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez.

Risk, eski ve zayıf binalardadır."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

