Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara Denizi'ndeki fay hatları için dikkat çeken iddia!

Marmara Denizi’ndeki deprem riski üzerine tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir analiz geldi. Anadolu Levhası’nın batıya hareket ederken "en kolay yolu" seçtiğini belirten Bektaş, Marmara Denizi’ni "Anadolu’nun batıya kaçış koridoru" olarak tanımladı.

Türkiye’nin en kritik deprem kuşaklarından biri olan Marmara Denizi hakkında Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bilim dünyasında çok konuşulacak bir değerlendirme paylaştı.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu Anadolu Levhası’nın "batıya kaçış koridoru" olarak nitelendirdi.

"Marmara Denizi Anadolu’nun Otoyoludur"

Anadolu Levhası’nın batıya doğru hareket ederken direncin en düşük olduğu hatları izlediğini belirten Bektaş, Marmara’nın derin çukurlarının bu geçiş için ideal bir zemin sunduğunu ifade etti. Bektaş, "Anadolu Levhası batıya kaçarken en kolay yolu seçer. Marmara’nın derin çukurları boyunca uzanan bu hat; sıcak, ince ve zayıf dirençlidir. Deformasyonun bu bölgede yoğunlaşmasının asıl nedeni budur" dedi.

"Dev Enerji Birikimi Sınırlanabilir"

Marmara Fayı'nın tamamen kilitlenip kilitlenmediği tartışmalarına yeni bir boyut getiren Prof. Dr. Osman Bektaş, fay hattının "kaygan" yapısına dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş’a göre, bölgenin mekanik olarak zayıf olması, fayın devasa bir enerji biriktirecek şekilde kilitlenmesini zorlaştırıyor: "Levhanın bu 'otoyol' üzerinden rahatça geçebilmesi, enerjinin tek bir büyük kırılma yerine, daha sık ama çok büyük olmayan depremlerle boşalmasına yol açabilir."

Creep ve Yayılı Deformasyon Faktörü

Prof. Dr. Osman Bektaş, fay hattındaki hareketin bir kısmının "creep" (yavaş kayma) ve yayılı deformasyonla karşılanabildiğini belirtti. Ancak bu durumun bölgeyi tamamen risksiz hale getirmediğinin altını çizen uzman, aynı fay üzerinde hem yavaş hareket eden (creep) hem de kilitli kalan bölümlerin bir arada bulunabileceğini hatırlattı. Bu da bölgede orta ve büyük ölçekli depremlerin görülme ihtimalini masada tutuyor.

Tartışmaların Odağındaki Kuzey Kol

Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık ve İzmit havzaları gibi derin çukurların fay hattı boyunca sıralandığını gösteren bir görsel paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, bu zayıf zonların Anadolu’nun batı hareketindeki kilit rolünü vurguladı. Bektaş’ın bu analizi, Marmara’da beklenen depremin büyüklüğü ve oluşum biçimine dair yürütülen bilimsel tartışmalara farklı bir perspektif sundu.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

