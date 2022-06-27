Prof Dr Özcan Köknel hayatını kaybetti

Psikiyatrinin yaşayan bilgesi olarak kabul edilen isimlerden Prof. Dr. Özcan Köknel, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Prof. Dr. Özcan Köknel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli hocamız, Derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel’in 25 Haziran’da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Özcan Köknel'in naaşı, 28 Haziran 2022 Salı günü saat 10.30’da İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisi'nde yapılacak törenin ardından, Zincirlikuyu Cami’nde kılınacak öğlen namazını müteakiben defin edilecektir.

ÖZCAN KÖKNEL KİMDİR ?

Psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesi olan Özcan Köknel, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültede psikiyatri uzmanlığı eğitimini 1958 yılında tamamlayarak öğretim üyesi olmuştur.

Bir süre Roma'da çalışan Özcan Köknel, 1995 yılında emekliye ayrılmıştır. 1996-1998 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmüştür.

Uzun bir süre İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Özcan Köknel, çoğunlukla halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanınmıştır.