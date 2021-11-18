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Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Gelin dönün bu yoldan''

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Gelin dönün bu yoldan''

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde karar alacağı iddialarına ilişkin yaptığı bir paylaşımda, "Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

 Burada konuşma yapan Erdoğan'ın "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" ifadelerini kullanmasının ardından, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler oluştu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."

Etiketler prof. dr. özgür demirtaş dönün bu yoldan lütfen faiz faiz indirimi merkez bankası tcmb
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